Mundo 'Não abusem da força' pede China aos Estados Unidos A China é um dos países que assinaram o acordo nuclear iraniano em 2015, do qual os Estados Unidos se retiraram unilateralmente em 2018, e um dos principais importadores de petróleo iraniano

A China pediu aos Estados Unidos neste sábado, 4, "que não abusem da força" após o ataque no Iraque que custou a vida, entre outros, ao general Qassim Suleimani, arquiteto da política expansionista iraniana no Oriente Médio. "A perigosa operação militar dos EUA viola as normas fundamentais das relações internacionais e agrava tensõe...