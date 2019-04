Mundo Museu Nacional recebeu R$ 1,1 milhão em ajuda Após incêndio, brasileiros doaram apenas R$ 157 mil; britânicos e alemães contribuíram com R$ 950 mil

O incêndio da Catedral de Notre-Dame criou uma onda imediata de solidariedade na França. A situação é bastante diferente do que ocorreu no Brasil, em setembro do ano passado, quando o Museu Nacional foi destruído pelo fogo. Até hoje, a Associação dos Amigos do Museu recebeu R$ 15 mil de pessoas jurídicas e R$ 142 mil de pessoas físicas no Brasil. A maior doação indi...