Mundo 'Mundo está de olho em nós. Temos o que eles não têm', diz Bolsonaro em nova viagem ao Nordeste Presidente não mencionou as eleições americanas, mas declarou que estava de olho na política externa

Com a apuração presidencial nos EUA apontando vantagem para o democrata Joe Biden, o presidente Jair Bolsonaro, sem citar diretamente a Amazônia, disse nesta quinta-feira (5) que o mundo está de olho no Brasil porque "ninguém tem o que nós temos". Ele não mencionou as eleições americanas, mas declarou que estava de olho na política externa. "O mundo está de olh...