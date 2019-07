Mundo Mulher que falsificava assinaturas de Clooney é extraditada à Itália Vanja Goffi estava escondida na Tailândia

Foi extraditada neste domingo (21) à Itália a mulher que falsificava assinaturas do ator George Clooney e cometia fraudes em nome do astro. A italiana Vanja Goffi, de 45 anos, e seu marido, Francesco Galdelli, de 58 anos, foram presos em junho, na Tailândia, em uma operação conjunta com as autoridades italianas. O casal era procurado pela Interpol e se escondia na Ási...