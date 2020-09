Mundo Mulher pega fogo após uso de desinfetante para as mãos Ela estava com as três filhas em casa quando tentou acender uma vela após usar o produto

A americana Kate Wise está se recuperando em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) depois que seu corpo ficou em chamas enquanto ela tentava acender uma vela dentro de casa. O caso ocorreu na cidade de Round Rock, no estado do Texas (EUA). Segundo o canal local KVUE, afiliado da rede ABC, Wise ficou com queimaduras graves em todo o corpo. Ela contou à emissora que ti...