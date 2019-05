Mundo Mulher fica presa nas grades da casa da vizinha por 5 horas ao espiar residência Ela só conseguiu sair do local com a ajuda do Corpo de Bombeiros e da polícia

Uma mulher passou por maus bocados na cidade de La Virginia, na Colômbia. De acordo com a Radio La Roca, ela enfiou a cabeça nas grades da casa da vizinha para saber se a moradora estava no local, mas acabou presa no portão durante 5 horas. Após muita risada de quem passava pelo local e percebia a situação, o Corpo de Bombeiros e a polícia foram acionados e ela ...