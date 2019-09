Mundo Mulher abriga 97 cães diante da ameaça do furacão Dorian ‘Meu coração está partido por aqueles sem lugar para se esconder’, desabafa Chella Phillips

Uma mulher que vive em New Providence, nas Bahamas, decidiu abrigar quase cem cães na casa dela por causa da ameaça do furacão Dorian. O tornado atingiu o norte da região no domingo, dia 1º, com chuvas torrenciais e ventos de cerca de 300 km/h - um furacão de potência sem precedentes na história deste arquipélago, localizado entre a Flórida, Cuba e o Haiti. Nas red...