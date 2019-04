Mundo Mourão diz que 'houve passo decisivo, sem volta', na Venezuela Vice-presidente deu declaração a respeito da ida para as ruas de Juan Guaidó, presidente autoproclamado da Venezuela, e do líder oposicionista Leopoldo López, que estava em prisão domiciliar

O vice-presidente Hamilton Mourão disse que a ida para as ruas de Juan Guaidó, presidente autoproclamado da Venezuela, e do líder oposicionista Leopoldo López, que estava em prisão domiciliar, mostra que "houve um passo decisivo, sem volta" na situação no país vizinho. Mourão, que participa mesta terça-feira, 30, de uma reunião de emergência convocada pelo presid...