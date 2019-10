Mundo Motorola deve lançar celular de tela dobrável em 13 de novembro Para instigar os admiradores do smartphone, a Motorola preparou alguns slogans que reiteram a ideia do lançamento do aparelho

Depois de Samsung e Huawei, agora é a vez da Motorola se preparar para lançar um smartphone de tela dobrável. A apresentação deve ocorrer em 13 de novembro - o convite do evento destaca a silhueta do telefone. Para instigar os admiradores do smartphone, a Motorola preparou alguns slogans que reiteram a ideia do lançamento do aparelho. No convite, por ex...