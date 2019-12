Mundo Morre oficial que participou do resgate de 12 crianças em gruta da Tailândia Bureerak foi vítima de uma infecção sanguínea após uma missão estar concluída e apesar de receber os tratamentos constantes o estado de saúde piorou

A marinha tailandesa confirmou nesta sexta-feira (27) a morte do oficial Beiret Bureerak que participou do resgate de 12 crianças e do treinador de futebol de uma gruta na Tailândia. O treinador e os jovens que tinham que tinham idades entre 11 e os 16 anos foram resgatados na gruta Tham Luang, após uma inundação provocada pelas chuvas que os prendeu no local. O resgate foi feito n...