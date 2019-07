Mundo Morre nono brasileiro nos últimos dois meses no Chile A última vítima é Giovanna Elias Bardi, de 35 anos. Ela viajava sozinha

Uma brasileira de 35 anos foi encontrada morta em um quarto de hotel em Santiago, no Chile, no último sábado (6). Identificada como Giovanna Elias Bardi, a turista fazia sua primeira viagem sozinha e residia em Sorocaba (SP), segundo o jornal Folha de S. Paulo. "Amigos, é com grande tristeza que informo o falecimento da minha namorada Giovanna Elias Bardi", esc...