Mundo Morre ex-presidente do Egito Hosni Mubarak aos 91 anos Líder egípcio comandou o país de 1981 a 2011, até ser deposto por militares após protestos da Primavera Árabe

O ex-presidente do Egito, Hosni Mubarak, morreu nesta terça-feira, 25, anos 91 anos. O ditador comandou o país por quase 30 anos e só deixou o governo após a Primavera Árabe, em 2011, em uma onda de protestos pró-democracia no norte da África e no Oriente Médio. A TV estatal do Egito afirmou que Mubarak morreu em um hospital do Cairo, onde havia passado por uma ci...