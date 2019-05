Mundo Morre deputado baleado perto do Congresso Héctor Olivares havia ficado gravemente ferido no ataque, no qual seu assessor morreu

O deputado argentino Héctor Olivares, da aliança governista, morreu no domingo (12) em consequência do ataque a tiros sofrido na quinta-feira nas imediações do Congresso. Olivares era deputado da União Cívica Radical pela província de La Rioja, no norte do país. Presidente interino do Senado, Federico Pinedo confirmou o fato e horas depois o presidente Mauricio Macri d...