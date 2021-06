Mundo Morre último soldado que ajudou na libertação de Auschwitz Russo David Dushman tinha 98 anos e faleceu na Alemanha

Morreu em Munique, na Alemanha, o veterano de guerra David Dushman, 98 anos, no último sábado (5), repercute a imprensa do país nesta segunda-feira. O russo era considerado o último da soldado ainda vivo que ajudou a libertar os prisioneiros do campo nazista de Auschwitz, na Polônia, em 27 de janeiro de 1945. Dushman tinha apenas 21 anos quando partic...