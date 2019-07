Mundo ‘Morram!’, gritou suspeito de incêndio que matou 33 no Japão ao atear fogo a prédio A identidade do agressor não foi revelada e ele está sob custódia num hospital após ter ficado ferido no incêndio

A rede de TV pública NHK, do Japão, deu os primeiros detalhes do incêndio em um estúdio de animação em Kyoto, nesta quinta-feira, 18, que deixou ao menos 33 mortos. Segundo o canal, citando investigadores da polícia, o suspeito de atear fogo ao prédio gritou “Morram!” antes de atear fogo à gasolina que espalhou na porta do edifício. A identidade d...