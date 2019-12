Mundo Moçambique tenta conter ataques armados

O ministro do Interior de Moçambique, Basílio Monteiro, anunciou o reforço das medidas de segurança em Manica e Sofala, no centro do país, onde grupos armados têm protagonizado ataques desde agosto. “Decidimos incrementar as patrulhas em todas faixas, além de outras medidas que preferimos não detalhar”, disse ele, durante visita a Chibabava, província de Sofala, onde...