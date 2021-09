Mundo Minutos de silêncio marcam cerimônia dos 20 anos do 11 de Setembro A cerimônia em homenagem às 2.977 vítimas nos 20 anos do maior ataque terrorista da história dos EUA começou às 8h41 locais deste sábado (11)

O céu estava tão azul quanto há 20 anos, nos dias finais do verão nova-iorquino. A cerimônia em homenagem às 2.977 vítimas nos 20 anos do maior ataque terrorista da história dos EUA começou às 8h41 locais deste sábado (11) com a entrega da bandeira americana por representantes das forças que atuaram nos resgates naquele dia e tiveram perdas -bombeiros, policiais e...