Mundo Militares morrem em acidente aéreo Helicóptero cai e deixa pelo menos 3 mortos; Maduro pede que forças armadas se preparem para eventual ataque dos Estados Unidos

Um helicóptero do Exército da Venezuela, com sete tripulantes, caiu por volta das 10h (13h em Brasília) de ontem, no município de El Hatillo, região metropolitana de Caracas. As primeiras informações são de que há ao menos três militares mortos.Moradores da área reportaram explosões. Até a tarde de ontem, a Defesa Civil de El Hatillo realizava operações de busca e res...