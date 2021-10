Mundo Milhares saem às ruas nos EUA em defesa do direito ao aborto Em Washington, o trajeto da manifestação incluiu a Suprema Corte, tribunal que garantiu o direito ao aborto nos Estados Unidos em 1973 e que poderá rever a decisão em um julgamento que será retomado a partir da próxima segunda-feira (4)

Milhares de pessoas saíram às ruas neste sábado (2) em várias cidades dos Estados Unidos para protestar em defesa do direito ao aborto. As manifestações da Marcha das Mulheres, evento realizado anualmente desde 2017, foram convocadas por cerca de 200 organizações da sociedade civil em mais de 650 localidades em todos os 50 estados do país. Neste ano, o foco...