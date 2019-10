Mundo Mesmo com pacote social e pedido de perdão, protestos crescem no Chile Manifestantes ignoraram estado de emergência e voltaram às ruas

Se o presidente do Chile, Sebastián Piñera, pretendia desmobilizar os manifestantes que tomam as ruas do país desde o fim da semana passada com o anúncio de um pacote de medidas sociais, o efeito foi justamente o contrário. Poucas horas depois de o mandatário ter prometido renda mínima a todos os trabalhadores, aumento das aposentadorias dos mais pobres e redu...