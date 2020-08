Mundo Merkel tem 'dúvidas' sobre acordo da União Europeia com o Mercosul por causa da Amazônia Porta-voz diz que Berlim está acompanhando o desmatamento e as queimadas na floresta brasileira "com grande preocupação"

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, tem "sérias dúvidas" sobre a possibilidade de implementar o acordo comercial entre a União Europeia (UE) e os países sul-americanos do Mercosul devido à emergência na Amazônia em razão do aumento do desmatamento. A informação foi revelada nesta sexta-feira (21) pelo porta-voz do governo, Steffen Seibert. "Há fortes dúvida...