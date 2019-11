Mundo Menino de 9 anos está prestes a se formar em Engenharia e sonha em fazer Medicina Criança superdotada quer ser pesquisadora e criar órgãos artificiais para prolongar vidas: "já comecei um pouco"

Laurent Simons é um menino belga superdotado de apenas nove anos de idade que está prestes a se formar em Engenharia Elétrica pela Universidade de Eindhoven, em dezembro deste ano. As informações são da agência AFP. O garoto se parece com todos os outros de sua idade: ama kart, brinca com seu cachorro e gosta de ver séries de TV....