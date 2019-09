Mundo Menina de 10 anos morre após contrair ameba que 'come' células do cérebro Normalmente, a presença da ameba em águas doces e mornas é bastante comum

Uma menina de 10 anos morreu na última segunda-feira (16) após contrair uma ameba que ataca o tecido do cérebro humano. Lily Mae Avant, que estava sendo tratada por "meningoencefalite amebiana primária", provavelmente contraiu o micro-organismo ao nadar em um lago no estado americano do Texas. Normalmente, a presença da ameba em águas doces e mornas é bastante comum....