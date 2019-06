Mundo May voltará a atuar como deputada no Parlamento Britânico após deixar chefia de governo Substituto da primeira-ministra será eleito dentre os dez candidatos conservadores que apresentaram sua candidatura na segunda-feira (10)

A primeira-ministra demissionária do Reino Unido, Theresa May, voltará a atuar como deputada do Parlamento britânico após deixar definitivamente a chefia de governo e a liderança do Partido Conservadorcom a eleição de seu sucessor. May antecipou nesta quarta-feira, 12, na Câmara dos Comuns sua intenção de continuar como parlamentar pela circunscrição de Mai...