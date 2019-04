Mundo May recorre à oposição, mas sofre baixas

A primeira-ministra britânica, Theresa May, reuniu-se ontem com o líder da oposição, o trabalhista Jeremy Corbyn, em uma tentativa desesperada de aprovar um acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia, o chamado “Brexit”.A aproximação de May a um de seus adversários, porém, gerou mal-estar dentro do governo e do Partido Conservador, fazendo May perder duas pessoas de...