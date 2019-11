Mundo Massacre de família dos EUA evidencia piora da segurança pública no México No primeiro semestre, 17 mil pessoas foram assassinadas no País, 5% a mais que o mesmo período de 2018

Foi um massacre com requintes de crueldade. Nove membros de uma família de mórmons americanos - três mulheres e seis crianças - foram fuzilados e queimados na terça-feira (5) em uma estrada do Estado de Sonora. A chacina evidencia os erros da segurança pública do México, que se deteriorou sob comando do presidente Andrés Manuel López Obrador. No primeiro semestre, 17 mil...