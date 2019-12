Mundo Marinheiro mata duas pessoas e comete suicídio na base naval de Pearl Harbor Vítimas eram funcionários do Departamento de Defesa; local abriga tanto a Força Aérea como a Marinha dos EUA

Um marinheiro abriu fogo contra três pessoas na base naval de Pearl Harbor, no Havaí, matando duas delas, e cometeu suicídio. As duas vítimas eram funcionários do Departamento de Defesa. Um terceiro civil está ferido, mas em condição estável, em um hospital. A ação foi cometida dias antes de uma celebração no local para lembrar os 78 anos do bombardeio japonês que levou o...