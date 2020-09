Mundo Mais um dos principais líderes da oposição desaparece em Belarus; é o sexto caso Dos 7 principais dirigentes do conselho de transição, apenas a escritora Svetlana Aleksiévich, 72, não foi presa ou retirada do país

Desapareceu na manhã desta quarta (9) mais um líder da oposição à ditadura bielorrussa, o advogado Maksim Znak, 37. Dos 7 principais dirigentes do conselho de transição, apenas a escritora Svetlana Aleksiévich, 72, não foi presa ou retirada do país. "Primeiro, o país foi sequestrado de nós. Os melhores de nós estão sendo sequestrados. Mas, no lugar dos arrancados de nos...