Mundo Mais dois navios do Irã sancionados pelos EUA estão na costa do Brasil Além de dois cargueiros parados em Paranaguá, outros dois estão na fila para atracar em Imbituba; Petrobras nega abastecimento

Ao menos dois cargueiros iranianos alvo de sanções do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos estão na costa de Santa Catarina, na fila para atracar no Porto de Imbituba. São eles o Ganj e o Delruba. Enquanto o primeiro desembarcará uma carga de 66 mil toneladas de ureia, um fertilizante, o segundo recolherá 67 mil toneladas de milho vendido para o Irã.Como o Po...