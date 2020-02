Mundo Mais de 100 soldados dos EUA são diagnosticados com trauma cerebral devido a ataque do Irã Casos são o resultado do ataque de mísseis contra uma base no Iraque no mês passado

Os militares dos Estados Unidos estão se preparando para relatar um salto de mais de 50% no número de casos de traumatismos cerebrais provocados pelo ataque de mísseis do Irã contra uma base no Iraque no mês passado, disseram autoridades norte-americanas à Reuters nesta segunda-feira, 10. Os funcionários, que falaram sob condição de anonimato antes do anú...