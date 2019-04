Mundo Mais de 100 pessoas são presas em protesto após conflito dos coletes amarelos com policiais É o 23º sábado consecutivo de atos do grupo em Paris

Pelo 23º sábado consecutivo, os coletes amarelos saíram à ruas para mais um protesto contra o governo francês. Houve confronto com a polícia. De acordo com a agência Deutsche Welle, os confrontos ocorreram após manifestantes vestidos de preto atiraram pedras em policiais e atearam fogo em motocicletas e latas de lixo no centro da cidade. A polícia usou gás lacrimogêneo p...