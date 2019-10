Mundo Mais de 1 milhão vão às ruas em protesto no Chile Apesar das concessões feitas por Piñera, manifestações não diminuíram e completaram ontem oito dias; ato é o maior desde a redemocratização do país

Mais de 1 milhão de pessoas protagonizaram ontem a maior manifestação desde a redemocratização do Chile, nos anos 90. A multidão se reuniu na Plaza Italia, em Santiago, principal ponto de encontro dos manifestantes que vão às ruas das maiores cidades do país para protestar contra o governo do presidente Sebastián Piñera e a desigualdade social. Segundo Karla Rubilar, ...