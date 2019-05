Mundo Maduro propõe antecipar eleição para Assembleia Nacional, presidida por Juan Guaidó Eleições parlamentares estão previstas para 2020. Declaração foi desafio aos opositores que consideram que reeleição do presidente chavista foi fraudada

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, propôs na segunda-feira (20) antecipar as eleições para a Assembleia Nacional, atualmente controlada pela oposição e presidida por Juan Guaidó. As eleições parlamentares estavam previstas para 2020. O chavista, no entanto, não deu detalhes nem determinou uma data específica, dando a impressão de a declaração ser mais um desafio a...