Maduro ordena a milícias que produzam alimentos Líder venezuelano prometeu um milagre econômico no país, castigado por uma severa crise

O líder venezuelano, Nicolás Maduro, determinou que as milícias, segundo ele integradas por mais de 2 milhões de pessoas, se dediquem à produção de alimentos e prometeu um milagre econômico no país, castigado por uma severa crise. “Neste momento, ordeno que as 51.743 unidades populares de defesa integral se dediquem à produção em todo o terr...