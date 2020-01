Mundo Maduro diz que está aberto a negociar com os Estados Unidos Presidente venezuelano disse que mantém controle do país e pediu fim das sanções americanas

Em uma entrevista publicada neste sábado, 18, no The Washington Post, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse que permanece confortavelmente em sua posição e que está aberto a negociações diretas com os Estados Unidos. Esta é a primeira entrevista de Maduro para um importante meio de comunicação americano desde fevereiro do ano passado, quando expulsou abruptamente t...