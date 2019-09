Mundo Maduro desiste de ir à Assembleia-Geral das Nações Unidas Em seu lugar, o governo enviará a vice-presidente, Delcy Rodríguez, e o chanceler, Jorge Arreaza

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou na sexta-feira, 13, que desistiu de discursar na abertura Assembleia-Geral da ONU, no fim do mês, em Nova York. A decisão ocorre em meio a uma crise crônica do chavismo e de rumores de que ele estaria desconfiado de uma possível tentativa de golpe de aliados. "Este ano não vou", disse Maduro. "Ficarei aqui trabalhando c...