Mundo Maduro desfila com militares que defendem ajuda externa

A cúpula militar do governo Venezuelano concentrou ontem seus esforços de articulação e propaganda de reação à onda de protestos da oposição com imagens do Nicolás Maduro cercado por comandantes militares, na Academia Militar de Caracas, falando e caminhando com militares leais.O chefe do Comando Militar Operacional, Remigio Ceballos, defendeu que a Venezuela receb...