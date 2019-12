Mundo Macron tenta diálogo, mas sindicatos mantêm greve na França Manifestantes pediram a ampliação do movimento e negaram uma trégua

A França entrou nessa quinta-feira (12) no oitavo dia de greve contra a reforma da previdência do presidente Emmanuel Macron. Pela primeira vez, o governo francês deu sinais de que aceita dialogar com os manifestantes, mas os sindicatos rejeitaram o aceno, pediram a ampliação do movimento e negaram uma trégua. "A greve continua, e lamentamos. Percebemos que o gove...