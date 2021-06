Mundo Macron leva tapa no rosto durante visita a cidade francesa Homem foi detido pela polícia local para interrogatório, mas não teve seu nome nem sua motivação divulgadas

O presidente da França, Emmanuel Macron, levou um tapa no rosto por volta das 13h15 (horário local, 8h15 no Brasil) desta terça (8), durante visita a Tain-l'Hermitage, na região do Drôme, no sudeste do país. Vídeos do incidente publicados em rede social mostram Macron se aproximando para cumprimentar moradores que estão atrás de uma barreira de metal. Ele encosta a m...