Mundo Mísseis lançados pelo Irã atingem bases militares americanas no Iraque O ataque é encarado com uma reação do país do Oriente Médio ao ataque dos Estados Unidos que matou o general iraniano Qassem Suleimani, na última quinta-feira (2)

Vários mísseis atingiram na noite desta terça-feira (7) bases militares americanas no Iraque, entre elas as bases de Erbil, no Norte do país e Al Asad, no Oeste. Os lançamentos teriam sido originados do Irã, que confirmou a autoria do ataque. A TV iraniana afirmou que "dezenas de foguetes" iranianos foram disparados. O ataque é encarado com uma reação do Irã ao ata...