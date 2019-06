Mundo México apreende quase 800 imigrantes ilegais, sendo 368 crianças Imigrantes eram levados escondidos em contêineres em quatro caminhões em condições sub-humanas,

Um total de 782 imigrantes ilegais centro-americanos, entre eles 368 crianças menores de 8 anos, foram detidos no Estado mexicano de Veracruz, informaram neste domingo, 16, as autoridades locais. As detenções ocorreram no sábado na estrada La Tinaja-Cosoleacaque, no sul do Estado, quando os imigrantes eram levados escondidos em contêineres em quatro caminhões em con...