Mundo México ampliará fiscalização na fronteira e importação de itens agrícolas dos EUA O Ministério das Relações Exteriores informou que mobilizará até 6 mil soldados da Guarda Nacional

Dentro do acordo anunciado ontem à noite pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que suspendeu a imposição de tarifas sobre produtos mexicanos, o México concordou em aumentar a fiscalização em sua fronteira com o país para conter a migração irregular. A medida incluirá a implantação de sua recém-criada Guarda Nacional em todo o país, com maior foco na fronteira s...