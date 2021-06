Mundo Médico brasileiro detido no Egito volta ao Brasil, diz assessoria Sem entender o idioma, a vendedora muçulmana responde que sim, sorri e é alvo de risadas do médico e de seus acompanhantes brasileiros

O médico brasileiro Victor Sorrentino, que foi detido no Egito sob acusação de ofensa de teor sexual, deixou o país e já chegou ao Brasil. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da família. ​O retorno aconteceu dois dias depois de Sorrentino postar, em suas redes sociais, um novo vídeo em que a vendedora alvo das insinuações de teor sexual afirmava aceitar as desculpas do brasileiro. Tanto Sorrentino quanto a vendedora são mos...