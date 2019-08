Mundo Mãe de atirador do Texas alertou polícia sobre arma do filho A mulher recorreu à polícia preocupada pelo fato do rapaz de 21 anos ter uma arma "do tipo AK"

A mãe de Patrick Crusius, acusado de ser responsável pelo ataque a tiros no qual 22 pessoas foram assassinadas no sábado na cidade de El Paso, no Texas, entrou em contato com a polícia semanas antes do ataque para expressar preocupação em relação à arma que o filho tinha comprado. A mulher recorreu à polícia de Allen, cidade na qual a família reside e localizada ...