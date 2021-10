Mundo Luxemburgo libera plantio de maconha para consumo doméstico O país se tornou o primeiro da Europa a permitir plantio para consumo próprio, inclusive recreativo. A permissão existe no Uruguai desde 2013, no Canadá desde 2018 e em parte dos estados americanos

Luxemburgo se tornou o primeiro país europeu a permitir que adultos cultivem até quatro pés de cânabis por família para consumo próprio, inclusive recreativo. A permissão existe no Uruguai desde 2013, no Canadá desde 2018 e em parte dos estados americanos. De acordo com o pacote de medidas, apresentado por ministros de Segurança Interna, Justiça, Saúde, Educ...