Leonardo DiCaprio critica garimpo em terras indígenas na Amazônia

O ator e ativista ambiental Leonardo DiCaprio criticou nesta quinta-feira, 26, o garimpo em terras indígenas no Brasil. Ele compartilhou em suas redes sociais uma imagem de um protesto dos povos Yanomami e Ye'kwana que escreveram, com seus corpos, a frase “Fora Garimpo”. “Apesar de as leis brasileiras considerarem ilegal a mineração nas te...