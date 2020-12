Mundo Leite contaminado com níquel pode ser causa de nova doença na Índia Cientistas detectaram substância. Pode ter vindo de pesticidas. Número de casos subiu para 600

Cientistas encontraram níquel em amostras de leite em Eluru, no Estado de Andhra Pradesh, na Índia. A descoberta pode ajudar a explicar as 600 hospitalizações por uma nova doença na região. Na semana passada, profissionais de saúde detectaram chumbo em amostras de sangue dos pacientes internados. Os pacientes relataram convulsões e desmaios. Um cientista do Aiims ...