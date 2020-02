Mundo Líder democrata Nancy Pelosi rasga discurso de Trump no Congresso; veja vídeo Ao ser perguntada por um repórter sobre a razão do gesto, Pelosi respondeu que gesto era 'a coisa mais cordial a se fazer, considerando as alternativas'; Republicanos criticaram senadora

Ao fim do discurso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o Estado da União no Congresso dos Estados Unidos, a presidente da Câmara, a democrata Nancy Pelosi, rasgou o que seria uma cópia do pronunciamento do dirigente republicano. Esta cena foi o desfecho de um clima nada amistoso que começou assim que Trump chegou ao púlpito da Câmara, quando ele qu...