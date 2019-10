Mundo Líder da UE anuncia acordo 'equilibrado e justo' com Reino Unido sobre o Brexit Apesar da decisão, premiê britânico ainda precisa superar obstáculos; anúncio foi feito horas antes do início da reunião que deve selar a saída do país do bloco, prevista para o dia 31

O Reino Unido e a União Europeia (UE) chegaram a um acordo sobre o Brexit nesta quinta-feira, 17, um avanço após 11 horas de negociações e esforços do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, para colocar um fim à situação de angústia de seu país. O anúncio foi feito pouco antes do início da reunião que deve selar a saída do Reino Unido do bloco, prevista para o d...