Mundo Kim pede a Putin que trabalhem em conjunto por desnuclearização O presidente da Rússia classificou como 'substancial' o primeiro encontro com o líder norte-coreano. Ele agradeceu os esforços de Kim para desenvolver o diálogo e normalizar as relações entre os dois países

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, acreditam que as conversas da primeira cúpula vão contribuir para o processo de desnuclearização da península coreana e a normalização das relações entre as capitais Pyongyang e Seul. Durante a reunião, que ocorreu nesta quinta-feira, 25, Putin classificou como "substancial" o primeiro e...